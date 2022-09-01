Полиция задержала группу руферов в центре Москвы. 12 человек забрались на крышу сталинской высотки на Кудринской площади. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Любителей покорять городские высоты доставили в отделение. На всех составлены протоколы за мелкое хулиганство. Теперь нарушителям предстоит явиться в суд. За такие развлечения им грозит штраф или административный арест до 15 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.