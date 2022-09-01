Движение на Ленинградском шоссе затруднено из-за аварии. ДТП произошло в районе Моста Победы. Видео прислали очевидцы.

Перекрыт крайний левый ряд в сторону области. На кадрах видно, что на дороге столкнулись "Газель" и дорогой внедорожник, а чуть дальше остановилась пожарная машина. Все обстоятельства и виновника аварии установят сотрудники ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.