Два человека пострадали в аварии с грузовиком и автобусом на Калужском шоссе. Об этом сообщили в Госавтоиинспекции. Водитель Scania потерял управление, выехал на выделенную полосу и врезался в автобус. Последний загорелся.

В Дептрансе отметили, что водитель общественного транспорта отреагировал быстро. Он попросил пассажиров покинуть салон и занялся тушением. Справились с огнем уже приехавшие на вызов спасатели. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.