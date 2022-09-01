Коммунальные службы ликвидировали последствия разлива воды в Сосенском

Коммунальные службы Москвы ликвидировали последствия разлива воды в Сосенском. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Местные жители заявили, что там лопнула труба. Но в итоге выяснили, что фонтан над парковкой поднялся из-за нарушения правил заправки техники для полива. Лужи быстро откачали, на водоснабжение ситуация не повлияла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.