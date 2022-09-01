Водитель грузовика врезался в автобус на Калужском шоссе. После столкновения начался пожар.

Прокуратура начала проверку после аварии. Водитель, по данным Дептранса, потерял управление и выехал на выделенную полосу. Есть ли пострадавшие и что с движением в районе ДТП? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.