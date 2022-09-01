Автобус загорелся после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе

На Калужском шоссе загорелся автобус. Пожар удалось потушить, об этом сообщил Дептранс. По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь.

Виновником аварии называют водителя грузовика. Он потерял управление, съехал на выделенную полосу и столкнулся с автобусом 515-го маршрута. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.