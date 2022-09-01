Автобус загорелся на Калужском шоссе в Москве

На Калужском шоссе автобус загорелся после того, как в него въехал грузовик. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в районе ДТП другие автомобили стоят без движения уже 30 минут.

В Дептрансе заявили, что виноват водитель грузовика. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на выделенную полосу.

Водитель автобуса после ДТП сразу же объявил пассажирам об эвакуации и пытался потушить пожар. Пострадали два человека. На месте работают оперативные службы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.