Новости последнего часа: четыре пожара потушили за сутки в подмосковных лесах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре пожара потушили за сутки в подмосковных лесах, сообщили в комитете лесного хозяйства.

Минимально необходимые условия для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС соблюдены, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Минцифры предлагает позволить находящимся в офшорах компаниям выполнять госзаказы.