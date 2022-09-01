Обезьяна покусала нескольких человек в Магнитогорске

Необычный нарушитель порядка появился в Магнитогорске. На улицах города заметили обезьяну. Сначала она просто прогуливалась, но потом начала нападать на людей. От укусов пострадали двое детей и девушка, которая пыталась остановить хулиганку. Задержать нарушительницу все же удалось.

В Керчи появился синий "монстр Кракен". Ученые говорят, это медуза и очень опасная. Можно получить сильные ожоги и даже болевой шок. Такие медузы водятся в Средиземном море. Скорее всего их ввезли в одном из танкеров.

А у берегов Геленджика появилось большое мутное пятно. Белая густая взвесь качается на волнах возле одного из пляжей, тонкие ручейки расходятся дальше по воде. Причина его возникновения пока не известна. Сейчас специальная комиссия обследует побережье.

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