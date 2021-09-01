Главе подмосковного ИВС избрали меру пресечения в связи с побегом заключенных

Главе изолятора временного содержания в Истре избрана мера пресечения. Андрей Старшинов обвиняется в превышении полномочий.

Следователи считают, что из-за его действий сбежали 5 заключенных. Он поместил обвиняемых по громкому делу в одну камеру, где они договорились, как запутать ход расследования, а затем совершить побег.

Кроме того, охрана покинула пост и оставила открытыми так называемые кормушки – двери для передачи продуктов в камеру. На допросе Старшинов полностью признал вину. Ему запрещено общаться со свидетелями и выходить из дома в вечернее время суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.