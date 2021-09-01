В Подмосковье проверяют местный конный клуб

В Красногорском районе проверяют местный конный клуб. В нем содержат животных, над которыми издеваются.

У владелицы клуба несколько десятков лошадей и собак. И те, и другие живут в неприемлемых условиях. В среду, 1 сентября, в конный клуб с проверкой приезжали полиция и сотрудники администрации.

С владелицей конного клуба местные жители знакомы давно, но говорят, что повлиять на нее совершенно невозможно – женщина ведет себя очень грубо. В результате, чтобы спасти некоторых собак, активистам пришлось их выкупить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.