Рейсовый автобус сгорел в Одинцове

В Одинцове выясняют обстоятельства пожара в рейсовом автобусе. Огонь охватил половину салона. Шел сильный черный дым.

В МЧС сообщили, что пожар начался из-за технической неисправности. Пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.