Новости регионов: оперативная группа прибыла в Нижний Тагил

Оперативная группа во главе с замминистра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Нижний Тагил. Там продолжают разбирать завалы на месте обрушения пятиэтажки. Под ними еще могут находиться живые люди. В работах участвуют спасатели, кинологи с собаками и спецтехника. Утром 1 августа в доме взорвался газ. В результате ЧП полностью обрушились первый и второй подъезды. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Тем временем в водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок. Пятеро посетителей госпитализированы. Крупный развлекательный аквакомплекс находится в центре столицы Приморья. В нем находятся 15 бассейнов, бани, сауны, спа-салон и зоны отдыха. Как сообщили в прокуратуре, предварительная площадь обрушения составила 100 "квадратов". Возбуждено уголовное дело.

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