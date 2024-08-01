Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 19:30

Происшествия

Новости регионов: оперативная группа прибыла в Нижний Тагил

Новости регионов: оперативная группа прибыла в Нижний Тагил

Турецкие полицейские избили двух москвичек

Три человека пострадали в ДТП в Балашихе

Новости регионов: два обрушения произошло в доме в Нижнем Тагиле

Сбивший женщину в Свиблове водитель оказался ее мужем

Новости мира: церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией началась в Тегеране

Новости регионов: самолет Москва – Иркутск сел в Новосибирске из-за дебоширов

Внеплановые проверки газового оборудования пройдут в домах Екатеринбурга

Семь человек достали из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле

Пострадавшую в Свиблове женщину увезли с травмами в больницу

Оперативная группа во главе с замминистра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Нижний Тагил. Там продолжают разбирать завалы на месте обрушения пятиэтажки. Под ними еще могут находиться живые люди. В работах участвуют спасатели, кинологи с собаками и спецтехника. Утром 1 августа в доме взорвался газ. В результате ЧП полностью обрушились первый и второй подъезды. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Тем временем в водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок. Пятеро посетителей госпитализированы. Крупный развлекательный аквакомплекс находится в центре столицы Приморья. В нем находятся 15 бассейнов, бани, сауны, спа-салон и зоны отдыха. Как сообщили в прокуратуре, предварительная площадь обрушения составила 100 "квадратов". Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика