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01 августа, 13:15

Происшествия

Новости регионов: два обрушения произошло в доме в Нижнем Тагиле

Новости регионов: два обрушения произошло в доме в Нижнем Тагиле

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Тагиле

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Московские криминалисты будут помогать в расследовании дела о взрыве газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. Там полностью рухнули два подъезда. По данным на 13:00 1 августа, девять человек достали из-под завалов, среди них пятеро детей.

На месте взрыва газа в Нижнем Тагиле работают около 150 сотрудников МЧС. После первого обрушения произошло повторное – упало несколько плит. Есть угроза и дальнейшего обрушения здания. В связи с этим было принято решение эвакуировать людей из оставшихся подъездов. Возможная причина взрыва – неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

Также стало известно, что самолет Москва – Иркутск совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за пары, которая устроила пьяный дебош на борту. Супруги кричали на весь салон, преимущественно используя мат. В итоге командир воздушного судна решил посадить самолет, а полицейские привлекли виновных к ответственности за мелкое хулиганство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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