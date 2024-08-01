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01 августа, 12:30

Транспорт

Новости регионов: самолет Москва – Иркутск сел в Новосибирске из-за дебоширов

Новости регионов: самолет Москва – Иркутск сел в Новосибирске из-за дебоширов

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Самолет Москва – Иркутск совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за пары, которая устроила пьяный дебош на борту. Супруги кричали на весь салон, преимущественно используя мат. В итоге командир воздушного судна решил посадить самолет, а полицейские привлекли виновных к ответственности за мелкое хулиганство.

Тем временем сильный ливень обрушился на Иркутск в ночь на 1 августа. В городе сверкали молнии, а потоки воды превратили улицы в реки. По прогнозам синоптиков, ураган накроет регион еще и днем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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