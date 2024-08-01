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01 августа, 12:30

Происшествия

Семь человек достали из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле

Семь человек достали из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле

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Семь человек достали и-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Среди них – пятеро детей, в том числе трехмесячный малыш. Два человека госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке Нижнего Тагила утром 1 августа. В результате полностью рухнули два подъезда.

На месте ЧП работают около 150 сотрудников МЧС. Специалисты устанавливают степень и характер повреждения конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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