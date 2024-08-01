Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 12:15

Происшествия

Пострадавшую в Свиблове женщину увезли с травмами в больницу

Пострадавшую в Свиблове женщину увезли с травмами в больницу

Водитель Mitsubishi сбил пешехода и врезался в магазин в проезде Русанова

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Тагиле

Микроавтобус врезался в супермаркет в Свиблове

Новости мира: столицу Пакистана затопило после аномальных дождей

Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств

Новости мира: крупный лесной пожар подошел вплотную к Мадриду

В Москве возбудили уголовное дело о нападении на контролера в автобусе

Два грузовика столкнулись на внешней стороне 19-го км МКАД

"Безопасный город": полиция задержала портящего вагоны поездов в метро мужчину

Женщину, пострадавшую в аварии в Свиблове, увезли с травмами в больницу. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.

Утром 1 августа микроавтобус влетел супермаркет, расположенный по адресу проезд Русанова, 35. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, наехал на прохожую, а его машина сломала стеклянный вход, почти полностью оказавшись в магазине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика