Пострадавшую в Свиблове женщину увезли с травмами в больницу

Женщину, пострадавшую в аварии в Свиблове, увезли с травмами в больницу. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.

Утром 1 августа микроавтобус влетел супермаркет, расположенный по адресу проезд Русанова, 35. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, наехал на прохожую, а его машина сломала стеклянный вход, почти полностью оказавшись в магазине.

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