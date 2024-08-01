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01 августа, 06:30

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Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств

Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств

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Следователи задержали руководителя "Военторга" по делу о воровстве из бюджета России. Имя задержанного руководителя не раскрывается. Как уточнили в МВД, речь идет хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны РФ.

Как считают следователи, в 2019 году руководитель и сотрудники компании "Военторга" с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области заключили контракты на поставку в армию наборов средств личной гигиены и продали эти наборы Минобороны РФ, необоснованно подняв цену на общую сумму более 400 миллионов рублей.

По делу проведено почти 70 обысков, допрошены более 30 свидетелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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