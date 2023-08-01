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01 августа, 23:15

Происшествия

Сорок человек эвакуировали из административного здания на Нижней Красносельской улице

Сорок человек эвакуировали из административного здания на Нижней Красносельской улице

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Сорок человек эвакуировали были эвакуированы из административного здания на Нижней Красносельской улице. На территории бывшего завода счетно-аналитических машин возникло задымление.

По предварительным данным, на шестом этаже строения загорелась проводка. Дым пошел по системе вентиляции. Экстренные службы уже на месте происшествия. К этой минуте пожар ликвидирован. Его площадь составила 30 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. В районе инцидента нарушено трамвайное движение, маршруты изменены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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