Десятки человек погибли при падении крана в Индии

20 человек погибли и трое пострадали при падении крана в Индии. Огромная конструкция накрыла рабочих на строительстве скоростной автомагистрали. Они управляли передвижным краном мостового типа.

Это машина, способная перемещать большие стальные балки.

В настоящий момент на месте трагедии работают спасатели. Под обломками могут оставаться еще пять рабочих. Причины обрушения пока неизвестны.

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