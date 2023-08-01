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01 августа, 22:30

Происшествия

Десятки человек погибли при падении крана в Индии

Десятки человек погибли при падении крана в Индии

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20 человек погибли и трое пострадали при падении крана в Индии. Огромная конструкция накрыла рабочих на строительстве скоростной автомагистрали. Они управляли передвижным краном мостового типа.

Это машина, способная перемещать большие стальные балки.

В настоящий момент на месте трагедии работают спасатели. Под обломками могут оставаться еще пять рабочих. Причины обрушения пока неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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