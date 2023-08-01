Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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01 августа, 20:00

Происшествия

Новости часа: пожар на производстве шин в подмосковных Люберцах полностью потушен

Новости часа: пожар на производстве шин в подмосковных Люберцах полностью потушен

Крупный пожар вспыхнул в турецкой провинции Бурса

Москвичам сообщили о самочувствии пострадавших в массовом отравлении на заводе "Союзснаб"

СК РФ завел уголовное дело после попадания БПЛА в башню в "Москва-Сити"

В Минэкологии заявили, что состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме

Роспотребнадзор проводит проверку столовой завода "Союзснаб", где отравились 37 человек

Новости часа: технологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы

Возгорание электрических кабелей произошло в лифтовой шахте жилого дома в Алма-Ате

Уголовное дело возбудили после попадания БПЛА в башню в "Москва-Сити"

Сварочные работы стали причиной пожара в Люберцах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на производстве шин в подмосковных Люберцах полностью потушен. Об этом сообщили сотрудники МЧС.

Испытания эскалаторов провели на строящейся в Москве станции метро "Пыхтино". Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Новостройку на улице Горбунова в Москве передадут участникам программы реновации в 2023 году. Об этом сообщил столичный департамент строительства.

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