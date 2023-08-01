Новости часа: пожар на производстве шин в подмосковных Люберцах полностью потушен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на производстве шин в подмосковных Люберцах полностью потушен. Об этом сообщили сотрудники МЧС.

Испытания эскалаторов провели на строящейся в Москве станции метро "Пыхтино". Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Новостройку на улице Горбунова в Москве передадут участникам программы реновации в 2023 году. Об этом сообщил столичный департамент строительства.