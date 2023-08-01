Роспотребнадзор проводит проверку столовой завода "Союзснаб", где отравились 37 человек

Роспотребнадзор проводит углубленную проверку столовой завода "Союзснаб", где отравились 37 сотрудников. Большая часть из них попала в больницу Красногорска. У людей выявлена сальмонелла.

К делу подключилась прокуратура. В данный момент специалисты отслеживают цепочки поставок продуктов и проводят обработку помещений.

Что известно о состоянии работников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.