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Уголовное дело возбудили после попадания БПЛА в башню в "Москва-Сити"

Уголовное дело возбудили после попадания БПЛА в башню в "Москва-Сити"

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Уголовное дело завели после попытки нескольких беспилотников пролететь в Москву. Один из них был подавлен средствами радио-электронной борьбы и попал в башню бизнес-центра "Москва-Сити". Еще два сбили средствами ПВО в Подмосковье.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. Там располагается министерство экономического развития РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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