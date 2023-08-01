Новости часа: возгорание в Люберцах локализовали на площади 1,3 тыс квадратных метров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в Люберцах локализовали на площади 1 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, героически отразивший атаку на запорожском направлении. Об этом рассказали в ведомстве.

На вокзалах и железнодорожных станциях Москвы будут раздавать воду в час пик из-за жары. Об этом заявили в ЦППК.