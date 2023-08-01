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Политика

Новости часа: возгорание в Люберцах локализовали на площади 1,3 тыс квадратных метров

Новости часа: возгорание в Люберцах локализовали на площади 1,3 тыс квадратных метров

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 38-го километра МКАД

Пожар на строительной базе в Люберцах удалось локализовать

Новости часа: прокуратура назвала возможную причину пожара на производстве шин в Люберцах

Спасатели локализовали пожар в Люберцах на площади 1,3 тыс "квадратов"

Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Власти Пекина ввели красный уровень опасности из-за тайфуна и наводнений

Площадь пожара в Люберцах достигла 1,2 тыс "квадратов"

Пожар произошел на строительной базе в Люберцах

Почти у 40 человек выявили острую кишечную инфекцию в Красногорске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в Люберцах локализовали на площади 1 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, героически отразивший атаку на запорожском направлении. Об этом рассказали в ведомстве.

На вокзалах и железнодорожных станциях Москвы будут раздавать воду в час пик из-за жары. Об этом заявили в ЦППК.

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