15:00Политика
Новости часа: возгорание в Люберцах локализовали на площади 1,3 тыс квадратных метров
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в Люберцах локализовали на площади 1 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, героически отразивший атаку на запорожском направлении. Об этом рассказали в ведомстве.
На вокзалах и железнодорожных станциях Москвы будут раздавать воду в час пик из-за жары. Об этом заявили в ЦППК.