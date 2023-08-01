Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Происшествия

Новости часа: прокуратура назвала возможную причину пожара на производстве шин в Люберцах

Новости часа: прокуратура назвала возможную причину пожара на производстве шин в Люберцах

Спасатели локализовали пожар в Люберцах на площади 1,3 тыс "квадратов"

Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Власти Пекина ввели красный уровень опасности из-за тайфуна и наводнений

Площадь пожара в Люберцах достигла 1,2 тыс "квадратов"

Пожар произошел на строительной базе в Люберцах

Почти у 40 человек выявили острую кишечную инфекцию в Красногорске

Пожар вспыхнул около магазина "Леруа Мерлен" на Новорязанском шоссе

Власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву – Песков

Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в "Сити" в результате атаки БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной пожара на производстве шин в Люберцах могли стать сварочные работы. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Корабли ВМФ России отразили попытку атаки Киева на российские гражданские транспортные суда. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Групповые безвизовые поездки из России в Китай запустили с 1 августа. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.

Читайте также
происшествияпожарбезопасностьтуризмвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика