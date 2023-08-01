Новости часа: прокуратура назвала возможную причину пожара на производстве шин в Люберцах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной пожара на производстве шин в Люберцах могли стать сварочные работы. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Корабли ВМФ России отразили попытку атаки Киева на российские гражданские транспортные суда. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Групповые безвизовые поездки из России в Китай запустили с 1 августа. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.