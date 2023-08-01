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Новости часа: специалисты оценивают ущерб инфраструктуре после атаки БПЛА в столице

Новости часа: специалисты оценивают ущерб инфраструктуре после атаки БПЛА в столице

Эксперты выявили сальмонеллу у отравившихся сотрудников предприятия в Красногорске

Машина-заправщик загорелась на Каширском шоссе

Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в Сити в результате атаки БПЛА

Минэкономразвития РФ перевело сотрудников на удаленку после атаки ВСУ на "Москва-Сити"

Водная горка обрушилась в китайском Цюйцзине

Новости регионов: в Челябинске маньяк 14 лет прятал в доме девушку и насиловал ее

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ущерб инфраструктуре и состояние башни в "Сити" после атаки беспилотника оценивают специалисты. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

На станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро завершают отделку. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Ленинградском проспекте заменили асфальт на участке от Белорусского путепровода до ТТК. Об изменениях сообщил заммэра Петр Бирюков.

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