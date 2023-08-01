Новости часа: специалисты оценивают ущерб инфраструктуре после атаки БПЛА в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ущерб инфраструктуре и состояние башни в "Сити" после атаки беспилотника оценивают специалисты. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

На станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро завершают отделку. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Ленинградском проспекте заменили асфальт на участке от Белорусского путепровода до ТТК. Об изменениях сообщил заммэра Петр Бирюков.