В Риме произошел пожар на киностудии Cinecitta

В Риме загорелась легендарная киностудия Cinecitta, где снимали "Римские каникулы", "Ромео и Джульетту" и работали Федерико Феллини и Фрэнсис Форд Коппола. Клубы черного дыма были видны из многих районов города.

В огне пострадали декорации сериала "Молодой папа" и съемочные павильоны. Спасателям уже удалось справиться с огнем, причины пожара выясняют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.