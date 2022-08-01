Пожарный инспектор МЧС задержан по делу о возгорании в московском хостеле, где погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского районного суда.

Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следственный Комитет просит арестовать мужчину. Пожар произошел в ночь на пятницу, 29 июля. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электроприборе. В хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала. Кроме того, ранее в заведении неоднократно находили нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.