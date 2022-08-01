В Северной Калифорнии продолжают гореть леса

Более 16 тысяч гектаров лесов в Северной Калифорнии охвачены огнем. Для тушения лесных пожаров используют авиацию. Жители сотни домов были эвакуированы.

Кроме того, из зоны возгорания эвакуируют людей, живущих рядом с горящими лесами в штате Монтана, где пламя распространилось на площади в 1,5 тысячи гектаров.

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