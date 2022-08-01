Москвичам рассказали о главных новостях российских регионов

Обильные дожди обрушились на Приморье. В некоторых городах региона выпала почти месячная норма осадков. Сильнее всего пострадало несколько населенных пунктов, в числе которых Находка.

Машины с трудом могут передвигаться по покрытым водой улицам, отменяются авиарейсы внутри региона. В то время как межрегиональные полеты выполняются по расписанию.

Спасательные и аварийные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов.

На Каменск-Уральский в Свердловской области обрушился штормовой ветер, ливень и град. Однако, по словам местных жителей, это первый нормальный дождь за лето.

Несколько смерчей зафиксированы в Сосновом Бору в Ленинградской области.

Тем временем в Якутии продолжают гореть леса. В настоящее время площадь лесных пожаров составляет 176 тысяч гектаров. В некоторых селах объявляют повторную эвакуацию населения, а из лагеря Орленок, находящегося недалеко от очага возгорания, вывезли детей.

Об этих и других событиях регионов РФ – в эфире телеканала Москва 24.