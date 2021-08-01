Пожар произошел в ТЦ на юге Москвы

Возгорание произошло в ТЦ "Калита" на юге Москвы. Сейчас из здания эвакуируют людей. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

Данных о пострадавших и причинах происшествия нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.