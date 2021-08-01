Порядка 100 россиян эвакуировали из отелей в Бодруме из-за пожаров

Почти сотне россиян в Бодруме пришлось покинуть свои номера из-за пожаров. На помощь туристам спешит МЧС.

Для помощи в борьбе с лесными пожарами Россия направила авиагруппу в Турцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

