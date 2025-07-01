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Новости

01 июля, 14:30

Происшествия

В ДНР обнаружен схрон с боеприпасами, начиненными хлорпикрином

В ДНР обнаружен схрон с боеприпасами, начиненными хлорпикрином

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В Донецкой народной республике, неподалеку от села Ильинка, сотрудники ФСБ России обнаружили украинский схрон с взрывными устройствами, начиненными хлорпикрином – боевым отравляющим веществом.

По данным специалистов, такие устройства предназначены для сброса с беспилотников. Использование хлорпикрина запрещено международной Конвенцией о запрещении химического оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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