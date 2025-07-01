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01 июля, 11:00

Происшествия

Новости регионов: в Улан-Удэ ночью произошел пожар на крупном складе

Новости регионов: в Улан-Удэ ночью произошел пожар на крупном складе

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В Улан-Удэ ночью произошел крупный пожар на складе – загорелось помещение площадью около 1 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать, к тушению привлекли более 30 специалистов и 10 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Северные районы Красноярского края накрыла мощная буря с градом и сильным ветром. Особенно пострадал город Дудинка, размеры градин достигали 3–4 сантиметров в диаметре. Из-за сильных ливней улицы оказались затоплены, ливневая канализация не справляется с нагрузкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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