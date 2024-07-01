Новости регионов: три реки вышли из берегов в Челябинской области

В Челябинской области вышли из берегов сразу несколько рек: Юрюзань, Каменка и Катав. В одном из районов МЧС пришлось эвакуировать с турбазы "Серебряный ключ" 35 туристов. Там находятся еще около 50 человек, которые ждут помощи. Уровень воды превысил максимум весеннего половодья.

Тем временем шесть лесных пожаров бушуют в Бурятии, сообщили в Авиалесоохране. По данным ведомства, горит тайга в нескольких районах. Общая площадь возгорания составляет 14 тысяч гектаров. В данный момент пожары в республике тушат 225 человек.

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