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01 июля, 17:15

Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

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Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. В Колпине водитель "Мазды" на большой скорости сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся. Но почти сразу его машина врезалась в припаркованный автомобиль.

Дальше мужчина попытался убежать, но через 40 минут его задержали сотрудники ГИБДД.

По их данным, виновник аварии был пьян. В результате ДТП 22-летний пешеход скончался на месте, 19-летний человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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