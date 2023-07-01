Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. В Колпине водитель "Мазды" на большой скорости сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся. Но почти сразу его машина врезалась в припаркованный автомобиль.

Дальше мужчина попытался убежать, но через 40 минут его задержали сотрудники ГИБДД.

По их данным, виновник аварии был пьян. В результате ДТП 22-летний пешеход скончался на месте, 19-летний человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





