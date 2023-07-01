Более тысячи автомобилей и двухсот зданий подожгли во Франции минувшей ночью протестующие

Более тысячи автомобилей и двухсот зданий подожгли во Франции минувшей ночью участники беспорядков. Они начались после гибели 17-летнего водителя, который отказался выполнять требования дорожного патруля.

По данным СМИ, манифестанты нападают на полицейские участки, отделения муниципальной полиции и казармы жандармерии. За ночь задержали более 1,3 тысячи человек. Пострадали 79 полицейских. Семеро получили огнестрельные ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.