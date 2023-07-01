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Происшествия

Более 1 тыс автомобилей и 200 зданий подожгли во Франции минувшей ночью

Более 1 тыс автомобилей и 200 зданий подожгли во Франции минувшей ночью

25 человек погибли в Индии в результате возгорания автобуса

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Более тысячи автомобилей и двухсот зданий подожгли во Франции участники беспорядков минувшей ночью. Погромы начались после гибели 17-летнего водителя, который отказался выполнять требования дорожного патруля. П

о данным СМИ, манифестанты нападают на полицейские участки, отделения муниципальной полиции и казармы жандармерии. За ночь задержали почти тысячу человек. Пострадали 79 полицейских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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