Более 1 тыс автомобилей и 200 зданий подожгли во Франции минувшей ночью

Более тысячи автомобилей и двухсот зданий подожгли во Франции участники беспорядков минувшей ночью. Погромы начались после гибели 17-летнего водителя, который отказался выполнять требования дорожного патруля. П

о данным СМИ, манифестанты нападают на полицейские участки, отделения муниципальной полиции и казармы жандармерии. За ночь задержали почти тысячу человек. Пострадали 79 полицейских.

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