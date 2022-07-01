Авария произошла на Дубнинской улице в районе дома 20. Там УАЗ влетел в автобус. Судя по всему, удар был сильный – передняя часть машины всмятку. Автобус визуально пострадал меньше, но и ему досталось – разбита задняя фара, от поврежденной части отваливаются куски, а по асфальту растеклась техническая жидкость.

В ТиНАО открыли движение по новым эстакадам, которые связывают Калужское шоссе и Коммунарку. Съезд в сторону Коммунарки и выезд из нее на шоссе обеспечат две однополосные эстакады общей длиной почти полкилометра. На Калужке также организовали переходно-скоростные полосы. В общей сложности построили около двух километров дорог. Всего же за 10 лет в Новой Москве проложили почти 400 километров магистралей.

Авиасейлс решил ответить британскому маркет плейсу ASOS. На странице поисковика в соцсетях появился пост: "Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только билеты в Воронеж! Обидно ведь видеть направления, по которым ты не можешь полететь, правда?". Полеты в Воронеж приостановлены до 6 июля. Флешмоб подхватили и другие российские бренды и маркетплейсы. Подобные ответы ASOS можно встретить уже у нескольких компаний.

Владимир Путин поручил увековечить память ученого Юрия Кнорозова – он расшифровал письменность Майя. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. По указу президента, к этой дате подготовят праздничные мероприятия. Письменность древних Майя не могли расшифровать несколько веков. Многие специалисты из разных стран брались за это, и лишь Кнорозову это удалось в 1952 году. Ученый создал метод дешифровки древних систем письма, когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать. При этом в Мексике сам Кнорозов побывал лишь в 1990 году. Там в двух штатах установлены памятники Кнорозову.

В Москву возвращается сильная жара, сообщает комплекс городского хозяйства. Все службы уже работают в режиме повышенной готовности. На смену сегодняшним 22 градусам придут 30 градусов. Пока еще есть время отдышаться. В Москве сегодня очень комфортная погода, дует небольшой ветер, местами даже бывает облачно. Завтра, если соберетесь на улицу, не забывайте брать с собой головные уборы и воду. Впрочем, в воскресенье будет не легче.

А в Питер жара пришла и не отпускает уже несколько дней. Сегодня там 31 градус. Смотрите, что творится на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга. Лечь там точно нельзя. Разве что стоять. В воде тоже. Очень много людей. Отпустит пекло только на следующей неделе.

IKEA перенесла старт онлайн-распродажи с 1 на 5 июля. Пока еще в магазинах закупаются сотрудники. Видимо, всем желающим не хватило времени. А вот товара достаточно. Стало известно, что магазины и сервисные центры шведского гиганта будут работать до конца лета, пока склады не опустеют. IKEA прекращает бизнес в России. Продает заводы и расторгает многолетние договоры аренды.

В Новой Москве около деревни Красная Пахра открыли электробусный парк площадью более 20 тысяч квадратных метров – крупнейший в Европе. В нем можно обслуживать до 300 машин. Для них оборудовано 200 зарядных постов. Уже до конца года заполнить новыми электробусами планируют весь парк.

Массовая драка произошла на борту известного круизного судна "Карнавал Круиз". В ней схлестнулись сразу около 60 человек. Причиной стала любовная драма. Якобы сразу несколько путешественников изменили своим вторым половинкам. Их разъяренные партнеры ввязались в конфликт, который вскоре перерос в настоящее побоище.

Эко-активисты приклеили себя к раме картине Ван Гога "Персиковые деревья в цвету". Перфоманс, организованный в лондонской галерее Курто, попал на видео. И все это в знак протеста против новых нефтяных и газовых проектов. Два активиста требовали от британского правительства остановить добычу ресурсов. Молодые люди одеты в оранжевые футболки, где красуется лозунг "Just stop oil". Теперь активистам грозит 10 лет тюрьмы.

Божьи коровки атаковали Анапу. В соцсетях уже появились множество видео с целыми полчищами этих насекомых. Туристы жалуются, что божьи коровки мешают им отдыхать, а кто-то даже писал про болезненные укусы. В причинах такого активного и многочисленного нашествия сейчас разбираются эксперты. Так, по мнению некоторых из них, в Анапе появился азиатский вид насекомых.

В Новой Москве находится порядка 60 популярных туристических объектов. Увидеть их приезжают не только из столицы, но и из других регионов. Это старинные усадьбы, родовые имения, храмы и парки. Чтобы посетить их все, потребуется большой отпуск.

В столице в разгаре фестиваль в честь десятилетнего юбилея Новой Москвы. Праздничные мероприятия проходят на Манежке. Весь день сегодня там можно поучаствовать в различных мастер-классах и воркшопах.

В Нововоронеже дождались правильную Аленку. В городе наконец открыли памятник, который понравился местным. Скульптура выглядит, как персонаж из русских сказок. Девушка получилась миниатюрная и миловидная. К прежней, апокалиптичной версии Аленки, местные до сих пор испытывают противоречивые чувства. Памятник вроде хотели выкупить многие российские звезды, да и за рубежом интересовались, чем закончился аукцион неизвестно. А вот лицо той самой статуи жители Нововоронежа точно запомнили. Столько критики не собирал ни один арт-объект в России.

Строительство метро в ТиНАО будет ускорено после полного ввода БКЛ – Андрей Бочкарев.

Водозаборный узел сдали в эксплуатацию в ТиНАО – Департамент развития новых территорий.

Более 100 школ и детских садов построено в ТиНАО за 10 лет – Департамент развития новых территорий.

Троицк стал одним из двух городских округов, которые 10 лет назад вошли в состав Москвы. Теперь это полноценный наукоград, где ведут разработки военной техники, устройств энергосбережения и даже ядерной энергетики.

В России продолжат выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в Минздраве. При этом в плане заражений по-прежнему наблюдается положительная динамика. Так, по данным Роспотребнадзора, в течение последних четырех месяцев в России отмечается снижение заболеваемости "короной". Сейчас недельный показатель находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Более 100 тысяч московских семей купили квартиры в Троицком и Новомосковском округах. Одним из важнейших пунктов выбора была транспортная доступность. В Новой Москве она увеличивается с каждым годом. Классическое метро, наземное, развитие сети общественного транспорта.





