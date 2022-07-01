Три машины столкнулись на Путилковском шоссе. Кадры прислали телезрители канала.

Сильно разбита легковушка, которая влетела во внедорожник. Водитель при этом не пострадал, дорожный трафик из-за аварии не нарушился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.