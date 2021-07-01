В Зеленограде неизвестный водитель бросил машину каршеринга в кювете

В Зеленограде мужчина попытался воспользоваться каршерингом, но вместо парковки обнаружил автомобиль в кювете. Колеса премиального "Мерседеса" глубоко увязли в канаве. Как машина оказалась там – неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.