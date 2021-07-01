В Красноярске завели дело на главу турфирмы, рассказавшей о способе подделки ПЦР-тестов

На директора красноярского турагентства, которая рассказала, как обмануть ПЦР-тест, завели дело. По данным СМИ, завели административное дело по статье "Злоупотребление свободой массовой информации". Женщину могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Она ранее опубликовала в Сети видео, где рассказала, что советует своим клиентам обрабатывать горло и нос специальным препаратом,якобы в этом случае тест будет точно отрицательным. Позднее женщина заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь пересказывала ту байку, которую слышала от туристов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.