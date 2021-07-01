ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области. Их готовила запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, двое вооруженных россиян планировали одновременно напасть на жителей Москвы и Астраханской области.

Произойти это должно было в многолюдных местах – каких именно, не уточняется.

Один из преступников оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован. Второго задержали в Москве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.