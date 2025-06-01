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01 июня, 16:15

Происшествия

В московские больницы доставили 11 пострадавших при крушении поезда под Брянском

В московские больницы доставили 11 пострадавших при крушении поезда под Брянском

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В клинику доктора Рошаля санавиацией доставили младенца, получившего травмы при крушении моста в Брянской области. Врачами столицы также принимаются другие пострадавшие – всего в московские больницы доставили 11 человек.

Свидетели аварии рассказывают, что в поезде началась паника, люди падали с полок, а после происшествия вагоны оставались закрытыми около 20 минут. Некоторые получили травмы головы и другие ушибы. Пострадавших встречали у больниц врачи, психологи и сотрудники экстренных служб. Нескольким пациентам уже оказана первая помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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