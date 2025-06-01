В Москву доставили младенца, пострадавшего при крушении поезда в Брянской области

Младенца, пострадавшего при обрушении моста и сходе поезда с рельсов в Брянской области, доставили в Москву санитарной авиацией. Ребенка госпитализировали в клинику доктора Рошаля.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что туда должны привезти двоих детей. Всего в московские больницы направлены 11 человек, получивших травмы в результате ЧП.

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