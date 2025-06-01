01 июня, 13:15Происшествия
Возможной причиной обрушения облицовки в жилом комплексе Москвы назвали ремонтные работы
В одном из жилых комплексов Москвы от фасада дома отвалился крупный кусок облицовки. Местные жители утверждают, что подобные случаи происходят не впервые: элементы фасада падают то ли от сильного ветра, то ли из-за ремонтных работ, когда рабочие случайно задевают конструкции.
В компании-застройщике подтвердили наличие проблемы и пообещали восстановить облицовку.
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