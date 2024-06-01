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01 июня, 09:30

Происшествия

Новости мира: неизвестный мужчина бросил камень под колеса мотоциклиста в США

Новости мира: неизвестный мужчина бросил камень под колеса мотоциклиста в США

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Недалеко от центра Лос-Анджелеса неизвестный мужчина накидал множество камней на автостраду. Мотоциклист наехал на один из булыжников, из-за чего потерял управление, упал, но остался цел. После происшествия метатель камней быстро ретировался.

Тем временем в Исламабаде проходит крупномасштабная операция по тушению пожара в национальном парке. Местные власти задействовали авиацию, но остановить распространение огня пока не могут. Причины возгорания неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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