Новости мира: неизвестный мужчина бросил камень под колеса мотоциклиста в США

Недалеко от центра Лос-Анджелеса неизвестный мужчина накидал множество камней на автостраду. Мотоциклист наехал на один из булыжников, из-за чего потерял управление, упал, но остался цел. После происшествия метатель камней быстро ретировался.

Тем временем в Исламабаде проходит крупномасштабная операция по тушению пожара в национальном парке. Местные власти задействовали авиацию, но остановить распространение огня пока не могут. Причины возгорания неизвестны.

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