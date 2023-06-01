ВС РФ уничтожили более 50 украинских террористов на границе с Белгородской областью

Российские военные уничтожили более 50 украинских террористов, которые пытались прорваться в Белгородскую область и атаковать жителей Шебекино. Об этом сообщило Минобороны.

Ведомство опубликовало видео с беспилотников. По данным военных, этим утром украинские боевики предприняли несколько попыток проникнуть на российскую территорию, но потерпели поражение. В результате удара были ликвидированы четыре бронированные машины, пикап и установка реактивной системы залпового огня "Град".

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