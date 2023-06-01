Новости часа: ВКС России нанесли удары по группам ВСУ при попытке прорваться в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин позвонил главе Шебекина, по итогам разговора даны необходимые поручения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВКС РФ нанесли удары по группам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область, указали в Минобороны.

Движение на ряде участков в районе Никольского переулка ограничили до 30 сентября, сообщил Дептранс Москвы.