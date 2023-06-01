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Новости

01 июня, 19:30

Происшествия

Пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону подростка доставили в Москву

Пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону подростка доставили в Москву

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В Москву доставили подростка, который пострадал в Ростове-на-Дону в результате обрушения трибун на Гребном канале. Остальные дети проходят лечение в ростовских больницах. Туда уже прибыли врачи из РДКБ и Федерального центра медицины катастроф Минздрава.

Трибуны со зрителями перевернулись из-за сильного ветра. В результате инцидента погибла женщина, а травмы получили 36 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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